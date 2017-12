Wejść tam, gdzie zimą nie wszedł jeszcze nikt. Polacy ruszają na K2!

Rozpoczęła się narodowa wyprawa na K2. Polscy himalaiści są w drodze do Pakistanu, gdzie planują wejść na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Będzie to okazja do zamknięcia zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum, którą Polacy rozpoczęli pod wodzą Andrzeja Zawady od zdobycia Mount Everestu w 1980 roku.