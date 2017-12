Bloomberg prorokuje rozpad Belgii i atak jądrowy Korei Północnej

Agencja Bloomberg przedstawiła pesymistyczne prognozy na najbliższe 10 lat. Jest wśród nich zapowiedź rozpadu Belgii. Belgijskie media informację przyjęły ze spokojem.

W przeszłości Bloomberg prognozował wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Pomylił się za to w przewidywaniach wyników wyborów prezydenckich we Francji, stawiając na Marine Le Pen.



Według Bloomberga, rozpad Belgii na trzy części – Walonię, Flandrię i Brukselę – może być konsekwencją załamania systemu ubezpieczeń społecznych w Europie. Ma do niego doprowadzić niski przyrost naturalny i wczesne przechodzenie na emeryturę.

Belgowie nie przejęli się tymi prognozami. W ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie wieszczono rozpad kraju. Mówili o tym także belgijscy politycy – flamandzcy nacjonaliści, którzy obecnie są w rządzie federalnym i nieco złagodzili swoje przesłanie.Analitycy Bloomberga przepowiadają również atak jądrowy Korei Północnej. Zapowiadają, że wiele państw przejdzie na wirtualne waluty, co doprowadzi do załamania na rynkach finansowych, bo Bitcoin doprowadzi do upadku banków.Wśród prognoz Bloomberga jest także ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich.