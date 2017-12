„Nie sądzę, aby był potrzebny tzw. dialog z KE”

Politolog prof. Krzysztof Kawęcki uważa, że polska dyplomacja powinna być skoncentrowana na ofensywie w relacjach z państwami Europy Zachodniej i Środkowej. – Mateusz Morawiecki to jest osoba predestynowana do tego, żeby łagodzić samym sobą, swoim intelektem, mentalnością i znajomością świata finansów stosunek do Polski – powiedział w „Gościu Wiadomości” prof. Kazimierz Kik.