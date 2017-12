„Nie sądzę, aby był potrzebny tzw. dialog z Komisją Europejską”

Politolog prof. Krzysztof Kawęcki uważa, że polska dyplomacja powinna być skoncentrowana na ofensywie w relacjach z państwami Europy Zachodniej i Środkowej. – Mateusz Morawiecki to jest osoba predestynowana do tego, żeby łagodzić samym sobą, swoim intelektem, mentalnością i znajomością świata finansów stosunek do Polski – powiedział w „Gościu Wiadomości” prof. Kazimierz Kik.

W programie „Gość Wiadomości” eksperci rozmawiali na temat sporu Polski z KE. Zdaniem politologa prof. Krzysztofa Kawęckiego polska dyplomacja powinna być skoncentrowana na ofensywie w relacjach z państwami Europy Zachodniej i Środkowej. – Tak naprawdę nie sadzę, aby był potrzebny tzw. dialog z Komisją Europejską. Z KE już rozmawialiśmy – powiedział i dodał, że wiadomo, jak ten dialog wyglądał ze strony komisji.



Jego zdaniem groźba ewentualnych sankcji dla Polski to jest rezultat podmiotowej polityki, którą prowadzi rząd. – Także konsolidacji krajów Europy Środkowej. Ale przede wszystkim to konsekwencja tego, że Polska wygrała spór z UE w zakresie polityki migracyjnej – stwierdził prof. Kawęcki.

Prof. Kazimierz Kik uważa, że Polska na pewno nie wygra, jeśli będzie się stawiała. – Czyli jeśli będzie starała się rozmawiać z pozycji siły, bo takiej siły nie ma – ocenił politolog. Jego zdaniem trzeba nastawić się na kompromis, dialog i szukanie konsensusu. – Mateusz Morawiecki to jest osoba predestynowana do tego, żeby łagodzić samym sobą, swoim intelektem, mentalnością i znajomością świata finansów stosunek do Polski. Czyli teraz do gry wchodzi ich człowiek – powiedział i dodał, że to jest zupełnie inna twarz Polski. – I taka twarz Polski może rozmawiać z tamtą Europą – powiedział i podkreślił, że w tym widzi szansę.