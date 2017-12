Wiceminister finansów: 166 mld zł z podatku VAT to ambitny cel, który musi zostać zrealizowany

– Są nowe instrumenty informatyczne, operacyjne i analityczne wprowadzane do naszego systemu VAT-owskiego. To wszystko ma przynieść bardzo ambitny cel budżetowy - 166 miliardów złotych z samego podatku VAT – powiedział w programie „O co chodzi” wiceminister finansów Paweł Gruza, kreśląc wyzwania dla polskiej gospodarki na 2018 rok.