Wiceminister finansów: 166 mld zł z podatku VAT to ambitny cel, który musi zostać zrealizowany

Wiceminister finansów Paweł Gruza w programie „O co chodzi” przedstawił plany rządu i wyzwania dla polskiej gospodarki na przyszły rok. Podkreślił, że mijający był czasem sukcesów dla naszej gospodarki.



– Będziemy zbierać owoce działań uszczelnieniowych, które wprowadzaliśmy także w końcówce tego roku. Są nowe instrumenty informatyczne, operacyjne i analityczne wprowadzane do naszego systemu VAT-owskiego. To wszystko ma przynieść bardzo ambitny cel budżetowy - 166 miliardów złotych z samego podatku VAT. Jest to naprawdę ambitny cel, który musi zostać zrealizowany – przekonywał Gruza.

Podkreślił, że sukces odniesiony na polu uszczelnienia podatków pozwala spojrzeć trochę łagodniejszym okiem na niektóre sprawy podatkowe. – Spróbujemy ocenić, czy wszystkie te komplikacje są konieczne, czy nie da się tych przepisów uprościć dla podatników – powiedział i dodał, że już kilka takich obszarów zidentyfikowano.