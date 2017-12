Baltic Pipe coraz bliżej. Gaz-System podpisał umowy na projekty polskich gazociągów

Gaz-System podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla gazociągów, które powstaną w Polsce w ramach projektu Baltic Pipe, co umożliwi transport gazu z Norwegii do Polski.

Jak wyjaśniono w komunikacie, konsorcjum PGNiG GAZOPROJEKT oraz ILF Consulting Engineers Polska zaprojektuje gazociąg łączący miejsce lądowania gazociągu podmorskiego z krajowym systemem przesyłowym wraz z terminalem odbiorczym. Z kolei gazociąg relacji Goleniów-Lwówek zostanie zaprojektowany przez firmę MGGP.



– Firmy wyłonione w ramach postępowania przetargowego są zobowiązane do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń, decyzji i przekazania kompletnych dokumentacji projektowych inwestorowi w pierwszym kwartale 2020 r. Obie spółki będą sprawować nadzór autorski przy realizacji procesu budowlanego – dodano.



Większy strumień gazu



Gazociąg podmorski będzie wychodzić na brzegu Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. W zależności od wybranej trasy gazociągu podmorskiego, wybudowana zostanie infrastruktura przesyłowa o długości od 230 do ok. 300 km. Ponadto powstanie nowa tłocznia gazu w Gustorzynie i rozbudowane zostaną tłocznie w Odolanowie i Goleniowie.



– Powyższe inwestycje są niezbędne dla funkcjonowania polskiego systemu przesyłowego w zakresie przesyłania zwiększonych strumieni gazu ziemnego związanych z dywersyfikacją źródeł gazu, rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstaniem gazociągu podmorskiego, łączącego Danię z Polską – podkreśliła spółka Gaz-System.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, dzięki któremu powstanie nowy korytarz dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Planowany gazociąg, łączący polski i duński system przesyłu gazu, ma mieć przepustowość 10 mld m sześc. rocznie i być gotowy do października 2022 r.

Przedmiot wspólnego zainteresowania



Projekt Baltic Pipe znalazł się na pierwszej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), opracowanej przez Komisję Europejską w 2013 roku, oraz na kolejnej liście przyjętej przez Komisję Europejską z listopada 2015 r. Projekt ten wraz z rozbudową terminala LNG jest również na trzeciej liście PCI, którą opublikowała Komisja Europejska.



Baltic Pipe składa się z pięciu głównych elementów: gazociągu złożowego prowadzącego z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim, rozbudowy istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym, budowy tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu międzysystemowego biegnącego z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym, oraz rozbudowy polskiego systemu przesyłowego.