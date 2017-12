Próbował ukraść zabytkowe auto. Na miejscu zostawił... swój portfel z dokumentami

– Sytuacja kuriozalna – mówi portalowi tvp.info kom. Jarosław Sawicki KPP w Piasecznie. 28-latek z Piaseczna zasadził się na zabytkowego forda. Poprzeczkę postawił sobie wysoko, bo auto było zaparkowane na podziemnym parkingu i strzeżonym osiedlu. Akcja się nie powiodła przynajmniej jemu. Bo policjanci bez problemu zamierzyli złodzieja.

– Nietypowa kradzież, jej przebieg i ustalenia zaskoczyły nawet policjantów z wieloletnim stażem, którzy widzieli już niejedno – przekonuje kom. Jarosław Sawicki KPP w Piasecznie.



W podziemnym garażu na zamkniętym osiedlu w Piasecznie doszło do próby kradzieży samochodu. Łupem miał paść zabytkowy – ponad 40-letni ford. Sprawca pokonał zamki, jednak podczas próby uruchomienia pojazdu zauważył go sąsiad, który natychmiast powiadomił policję.

Piaseczyńscy patrolowcy, którzy przyjechali na miejsce, nie mieli wiele roboty, bowiem pechowy złodziej zgubił portfel z dokumentami, m.in. dowodem osobistym.Okazało się, że mężczyzna mieszka nieopodal. Policjanci zastali go w domu. – Okazało się, że był pod wpływem metamfetaminy – wyjaśnia rzecznik piaseczyńskiej policji. Narkotyk znaleziono także u niego w domu. Jak dowiedział się portal tvp.info, mężczyzna przekonywał, że wsiadając do auta, był przekonany, że to jego samochód. 28-latek nie był wcześniej karany.Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu.