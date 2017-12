Uzależnienie od gier wideo ma być uznane za chorobę psychiczną

Światowa Organizacja Zdrowia zamierza wpisać uzależnienie od gier wideo na listę chorób psychicznych. Ma to pomóc lekarzom na całym świecie w lepszym diagnozowaniu uzależnionych graczy oraz globalnej ocenie zjawiska.

WHO opublikowała próbną wersję listy chorób zwanej ICD (International Classification of Diseases). W dokumencie tym jako chorobę psychiczną ujęto także uzależnienie od gier komputerowych. To na razie nieoficjalna wersja. Ostateczna lista zostanie opublikowana w 2018 roku.



WHO podkreśla, że aby stwierdzić uzależnienie od gier wideo, muszą zostać spełnione 3 warunki. Pacjent musi wykazywać brak kontroli nad ilością czasu spędzanego przy grze. Granie musi być traktowane przez uzależnionego jako najważniejsza czynność w życiu. Po trzecie, z uzależnieniem mamy do czynienia, kiedy chory mimo dostrzegania negatywnych konsekwencji nadal oddaje się destrukcyjnemu zajęciu.

Wpisanie uzależnienia od gier na listę chorób psychicznych WHO ma pomóc lekarzom w prawidłowej diagnozie oraz zbadaniu skali zjawiska. Według szacunków w Polsce ok. 16 mln osób to aktywni gracze wideo, a ok. 15 proc. tej społeczności może być uzależnionych od tego typu rozrywki.