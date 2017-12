Jarosław Gowin: Nie zgodzimy się na przyjęcie 7 tysięcy imigrantów

Jarosław Gowin powiedział, że rząd nie zgodzi się na przyjęcie 7 tysięcy imigrantów. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego odniósł się w ten sposób do wywiadu udzielonego „Rzeczpospolitej” przez Kornela Morawieckiego.

Poseł koła Wolni i Solidarni mówił w nim, że polski rząd powinien wywiązać się z deklaracji poprzedników i przyjąć 7 tysięcy uchodźców.



– W ogóle nie zgodzimy się na to, żeby jakiekolwiek grupy imigrantów z krajów islamskich się tutaj pojawiły. Ale tę kwestię trzeba oddzielić od kwestii korytarzy humanitarnych, o których uruchomienie apeluje Kościół – podkreślił Jarosław Gowin.



Wicepremier uważa, że w tej sprawie w ramach zjednoczonej prawicy powinna odbyć się narada.

– Myślę, że zbliża się moment, kiedy na wezwanie polskich biskupów powinniśmy odpowiedzieć pozytywnie – powiedział Jarosław Gowin.



Przyjęcie 7 tysięcy uchodźców zadeklarowała w 2015 roku ówczesna premier Ewa Kopacz.

Kopcińska: stanowisko Polski ws. relokacji uchodźców pozostaje niezmienne



Wypowiedź Kornela Morawieckeigo skomentowała rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Została zapytana o to, czy jego słowa dot. imigrantów mogą świadczyć o próbie wpływania na zmianę polityki rządu w tej kwestii.



– To Polska decyduje, czy jest w stanie przyjąć uchodźców, czy nie. To nasza suwerenna decyzja. Decyzja ta leży w rękach Polaków, a nie urzędników, którzy niewiele mają z Polską wspólnego i mało o nas wiedzą – podkreśla rzeczniczka rządu.



– Premier Mateusz Morawiecki będzie kontynuował politykę wspierania potrzebujących na miejscu – dodała. W jej ocenie podejście polskiego rządu w sprawie uchodźców znajduje coraz większe zrozumienie w UE.



Na pytanie o korytarze humanitarne Kopcińska zaznaczyła, że rząd PiS, zarówno ten pod kierunkiem premier Beaty Szydło, jak i premiera Mateusza Morawieckiego, stoi na stanowisku, że pomagać trzeba, ale w sposób mądry: w sposób, który niesie realną pomoc i jednocześnie dba o bezpieczeństwo własnego narodu.



– Szanujemy zdanie posła Kornela Morawieckiego, jednak decyzja o ewentualnym uruchomieniu korytarzy humanitarnych nie może być podjęta jedynie na podstawie wyrażonej przez niego opinii. Wsłuchujemy się w głos całego społeczeństwa polskiego - zarówno osób popierających takie rozwiązanie, jak i tych, którzy są mu przeciwni – zadeklarowała.