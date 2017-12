Hiszpański książę okradziony u bukmachera

Kolejny skandal z udziałem Felipe Juana Froilána, czwartego w kolejce do hiszpańskiego tronu, choć tym razem to sam książę padł ofiarą. Bratanek króla Filipa VI i wnuk ekskróla Jana Karola I został okradziony u bukmachera, stracił 1400 euro.

Dziennik „El Confidencia” ujawnił, że 19-letni Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón został obrobiony 6 grudnia w punkcie przy alei Paseo de la Castellana w Madrycie.



Książę poszedł z przyjaciółmi obstawić mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Borussią Dortmund. Najpewniej pieniądze trzymał w kopercie, którą mu skradziono.



Bohater wielu skandali



Felipe Froilán był w przeszłości bohaterem wielu skandali. Fotografowano go z papierosami, wszczynał bójki w klubach nocnych. Gdy był nieletni, potrafił nawet kopnąć dziewczynę podczas wesela swojego wuja, późniejszego króla Filipa VI.



W 2015 roku wybuchła afera, gdy świadkowie zeznali, że książę użył rasistowskich wyzwisk w stosunku do nastolatka, który skrytykował go za wepchnięcie się do kolejki.

