Turcja kupi rosyjskie rakiety. Waszyngton kręci nosem

Przedstawiciele Turcji i Rosji podpisali porozumienie w sprawie dostaw rosyjskich pocisków kierowanych ziemia-powietrze S-400 do Turcji. Wartość umowy wynosi około 2,5 mld dolarów.

W środę szef państwowego rosyjskiego koncernu Rostiech Siergiej Czemiezow powiedział dziennikowi „Kommiersant”, że Turcja otrzyma cztery baterie S-400, a pierwsze dostawy rozpoczną się w marcu 2020 roku. Jak mówił, Turcja jest pierwszym krajem NATO, który kupuje zaawansowany system rakietowy S-400.



Negocjacje w sprawie zakupu od Rosji jej najnowocześniejszych rakiet przeciwlotniczych Turcja prowadziła od ponad roku. Zdaniem USA i niektórych innych państw członkowskich NATO było to przejawem lekceważenia zasad współpracy sojuszniczej. Na zarzuty, iż S-400 nie nadają się do zintegrowania z systemami obronnymi Paktu, Ankara odpowiadała, że NATO nie przedstawiło jej korzystnej cenowo alternatywy dla rosyjskich rakiet.



Pentagon wcześniej wyrażał zaniepokojenie chęcią zakupu przez Ankarę rosyjskich systemów. Zdaniem USA Turcja powinna wytłumaczyć się ze swojego zamiaru zakupu.

źródło: pap

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan z kolei zaznaczał kilka miesięcy temu, że nie rozumie niepokoju Waszyngtonu, gdyż każde państwo powinno podejmować kroki dla zapewnienia swego bezpieczeństwa. – Grecja korzysta z rosyjskich systemów S-300 i USA nie są zaniepokojone. Dlaczego więc porusza je nasza współpraca z Rosją? – pytał wówczas retorycznie Erdogan. Grecja też jest członkiem NATO.Według źródeł rosyjskich S-400 jest w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s na dystansie do 60 kilometrów.