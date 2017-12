Lubnauer: Nie wskażę Petru na wiceprzewodniczącego Nowoczesnej

Katarzyna Lubnauer potwierdziła, że nie wskaże byłego szefa partii Ryszarda Petru na wiceprzewodniczącego Nowoczesnej. Przewodnicząca tego ugrupowania przyznała wprost, że „nie byłby to dobry pomysł”.

– Z jego ust padło ostatnio tyle słów o mnie i o Nowoczesnej, że nie byłby to dobry pomysł – stwierdziła.



2 stycznia, na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu Nowoczesnej, przewodnicząca partii ma poinformować, kto obejmie funkcję wiceszefów.



Lubnauer nie wykluczyła, że początkowo powoła mniejszą liczbę wiceprzewodniczących, a później to grono zostanie powiększone.



Szefowa Nowoczesnej zapytana w radiowej Trójce, dlaczego nie wskaże Petru na wiceprzewodniczącego, powiedziała, że wykazał się on nielojalnością. – Nawet jeżeli ma pewne pretensje do mnie, to mówienie nie najlepiej o partii jest błędem – stwierdziła.



Były szef Nowoczesnej i obecna przewodnicząca nie szczędzą sobie w ostatnim czasie uwag. W zeszłym tygodniu Lubnauer stwierdziła m.in., że Petru zostawił w Nowoczesnej „pustą kasę”, a Petru mówił np., że „liderem się jest, a przewodniczącym się bywa".

źródło: pap

Lubnauer powiedziała, że „nie powinno być takiego dwugłosu w partii". – I takie ataki personalne na mnie i na Nowoczesną są błędem – dodała.Pytana, czy Petru jest dalej liderem Nowoczesnej, szefowa tej partii odpowiedziała, że w jej ugrupowaniu jest wielu liderów. – Oprócz przewodniczącej mamy 15 osób w zarządzie, jedną z nich jest Petru. Natomiast szefowa jest jedna, czyli ja – podkreśliła.Przewodnicząca Nowoczesnej, zwróciła uwagę, że jeden z założycieli partii zadeklarował opracowanie programu konkurencyjnego do programu gospodarczego premiera Mateusza Morawieckiego. – Chciałabym, aby ten program stał się elementem debaty w Nowoczesnej. Pomysł na to, żeby stworzyć kontrprogram do programu premiera Morawieckiego jest dobry – oceniła.Dodała też, że nie żałuje decyzji o starcie w wyborach na przewodniczącą partii. – Widać to po sondażach, że zostało to dobrze odebrane przez naszych wyborców. Grudniowe sondaże są średnio o 3 proc. wyższe niż listopadowe – zaznaczyła Lubnauer.Ryszard Petru, założyciel i były przewodniczący Nowoczesnej, przegrał na konwencji 25 listopada wybory na przewodniczącego swej partii. Na tej funkcji zastąpiła go Katarzyna Lubnauer – wcześniej szefowa klubu Nowoczesnej. W połowie grudnia Petru został wybrany do 15-osobowego zarządu partii.