Macron pogratulował nowemu prezydentowi Liberii. To były piłkarz PSG

Emmanuel Macron pogratulował George’owi Weah wyboru na prezydenta Liberii. Nowy szef państwa liberyjskiego był m. in. piłkarzem stołecznego Paris St. Germain.

Prezydent Francji w życzeniach skierowanych na ręce George’a Weah podkreślił nie tylko sukces byłego piłkarza stołecznego klubu w wyborach, ale także całej społeczności liberyjskiej, która, jak uznał Emmanuel Macron, podąża drogą wiodącą do pokoju i pojednania.



Nowy prezydent Liberii, występując przed tłumem zwolenników w stolicy kraju, w Monrowii, nie krył wzruszenia. Zapowiedział, że będzie dążył do tego, aby zlikwidować w tym liczącym nieco powyżej 3,5 mln mieszkańców kraju ubóstwo.



Walka z biedą jest jego priorytetem. On sam pochodzi a ubogiej dzielnicy Monrowii.



51-letni dziś Georoge Weah grał we francuskiej lidze w barwach AS Monaco, Olympique Marsylia i w Paris St. Germain. Występował także w barwach AC Milan, Chelsea i Manchester City.

źródło: IAR

Był pierwszym piłkarzem z Afryki wyróżnionym prestiżową nagrodą – Złotą Piłką, ale nie pierwszym sportowcem, który trafił na ścieżkę kariery politycznej. Przed nim byli - znakomity tyczkarz i rekordzista świata Sergiej Bubka i wielokrotny medalista w judo David Douillet.