Siedem nowych miast w Polsce w przyszłym roku

Od 2018 r. na administracyjnej mapie Polski pojawi się siedem nowych miast. Rząd podjął decyzję o przyznaniu tego statusu gminom: Józefów nad Wisłą, Otyń, Sanniki, Tułowice, Wiślica, Łagów i Radoszyce – poinformowało w piątek MSWiA.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło uwagę, że pięć z siedmiu nowych miast miało już ten status w przeszłości (nie zaliczają się do tej grupy Sanniki i Tułowice).



Przypomniano, że Józefów nad Wisłą miał prawa miejskie w latach 1687-1868 r. Otyń był już miastem w latach 1329-1945, podobnie jak Łagów, który z praw miejskich korzystał w latach 1375-1869, a także Radoszyce (1370-1870). Z kolei Wiślicy prawa miejskie zostały nadane przed 1326 r. – miejscowość utraciła je po powstaniu styczniowym w roku 1869.



„Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść jej także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej, a także możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich” – podkreślił resort spraw wewnętrznych i administracji. MSWiA poinformowało, że Rada Ministrów przesunęła o rok termin zmiany statusu miejscowości Chełmiec.

źródło: pap

„Analizując sprawę, wzięto pod uwagę wątpliwości zasygnalizowane w wystąpieniu radnych gminy Chełmiec dotyczące przeprowadzonych konsultacji. Ponieważ nie zostały one wyjaśnione, MSWiA podtrzymało stanowisko przesunięcia terminu wejścia w życie zmiany dotyczącej nadania statusu miasta. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę tej kwestii, w tym na rzetelne skonsultowanie z mieszkańcami” – argumentowano.Resort zwrócił uwagę, że w przeprowadzonych do tej pory konsultacjach 75 proc. mieszkańców miejscowości (sołectwa) Chełmiec było za zmianą statusu (przy frekwencji 54 proc.), jednak w pozostałej części gminy (bez wspomnianego sołectwa) w konsultacjach wzięło udział zaledwie 3 proc. mieszkańców. „Zdecydowana większość z nich, bo aż 64,77 proc., sprzeciwiła się zmianie statusu miejscowości. Warto dodać, że cała gmina Chełmiec liczy blisko 28 tys. mieszkańców” – napisano w komunikacie.MSWiA podkreśliło, że od początku 2018 r. w Polsce będzie istnieć już 930 miast. Według danych GUS, w 2017 roku istniały w Polsce 923 miasta. Były to 302 gminy miejskie oraz 621 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.