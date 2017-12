Kolejny atak na kościół koptyjski. Są zabici

Co najmniej dziesięć osób zginęło w ataku na kościół koptyjski w Egipcie. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwóch policjantów – podały lokalne media, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Chrześcijanie wyznania koptyjskiego są często celem ataków islamskich ekstremistów.

Do ataku doszło w dystrykcie Helwan, leżącym na południowych przedmieściach Kairu. Agencja Reutera podaje, że napastnik został zastrzelony przez służby bezpieczeństwa. Nie wskazuje jednak, czy jest on wśród ofiar śmiertelnych ani ile osób brało udział w ataku.



AFP wskazuje, że mężczyzna otworzył ogień na zewnątrz świątyni, raniąc pięciu strażników, po czym chciał wedrzeć się do budynku, ale został zabity przez policjantów.



Zwiększone środki bezpieczeństwa



W ostatnich dniach w Egipcie zwiększono środki bezpieczeństwa wokół kościołów, szczególnie w Kairze, co ma związek z obchodami koptyjskich Świąt Bożego Narodzenia, które obchodzone są w tym roku 7 stycznia. Władze spodziewają się nasilania aktów terroryzmu po tym, jak kilka dni temu siedmiu byłych bojowników Państwa Islamskiego zostało skazanych na śmierć za zabójstwo 20 egipskich koptów w Libii.

