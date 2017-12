Trump: Moja cierpliwość wobec Chin może niedługo się skończyć

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że postępuje wobec Chin łagodnie, ponieważ liczy na pomoc tego kraju w sprawie Korei Północnej. W rozmowie z „New York Timesem” zastrzegł jednak, że jego cierpliwość może się niedługo skończyć. Skomentował też rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie w USA.

Dziennik zwrócił uwagę, że prezydent pierwszy raz powiedział wprost, że w kwestii handlu „jest łagodny” wobec Pekinu, bo ma nadzieję, że chińscy przywódcy wywrą presję na Koreę Północną, aby porzuciła swój program nuklearny.



Parę godzin przed udzieleniem wywiadu napisał na Twitterze, że jest „bardzo rozczarowany” tym, iż Chiny pozwalają, by do Korei Północnej wbrew sankcjom Rady Bezpieczeństwa ONZ docierała ropa naftowa. W rozmowie z „NYT” podkreślił, że jego cierpliwość może niedługo się skończyć.



– Ropa trafia do Korei Północnej. Nie taka była umowa! – powiedział, wskazując na możliwość zdecydowanych działań przeciw Chinom w dziedzinie handlu. – Jeśli nam nie pomogą z Koreą Północną, zrobię to, co zawsze zapowiadałem – oświadczył.



Choć zaznaczył, że gdy był z wizytą w Chinach w listopadzie, prezydent Xi Jinping „potraktował go lepiej, niż potraktowano kogokolwiek innego w historii Chin”, Trump oświadczył, że Chiny „muszą pomagać nam dużo bardziej”.



– Mamy tam zagrożenie nuklearne (ze strony Korei Północnej – przyp. red.), które nie jest dobre dla Chin – przyznał.

Zarzuty wobec Pekinu



W czasie kampanii przed wyborami w 2016 r. Donald Trump wielokrotnie oskarżał Chiny o stosowanie nieuczciwych metod w handlu z USA i zapowiadał nałożenie zaporowych ceł na dobra importowane z ChRL.



Prezydent ocenił również, że na śledztwie w sprawie domniemanej rosyjskiej ingerencji w wybory w USA w 2016 r. cierpi wizerunek kraju. Dodał, że liczy, iż zostanie potraktowany sprawiedliwie.



– Im szybciej sprawa się rozwiąże, tym lepiej dla państwa – stwierdził. W omówieniu wywiadu podkreślono, że prezydent w czasie rozmowy nie domagał się zakończenia dochodzenia.

Prezydent ponownie zaznaczył, że zarzuty w sprawie rosyjskiej ingerencji zostały wymyślone przez członków Partii Demokratycznej jako „oszustwo, podstęp, usprawiedliwienie przegranej w wyborach”.