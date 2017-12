Dwie kolejne osoby oskarżone ws. tzw. afery podkarpackiej

Dwie kolejne osoby – brat byłego asystenta byłego posła PSL Jana Burego oraz były kierownik w urzędzie skarbowym w Rzeszowie – zostały oskarżone ws. tzw. afery podkarpackiej. Prokuratura zarzuca im oszustwa, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i przekroczenie uprawnień. O skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Rzeszowie poinformowała Prokuratura Krajowa.

Oskarżeni to Zygmunt P., który jest bratem byłego asystenta byłego posła PSL Jana Burego oraz Tadeusz Ch., który pełnił funkcję kierownika Działu Kontroli Podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Zygmuntowi P. prokuratura zarzuciła, że w celu uzyskania przez jedną z podkarpackich spółek od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ponad 2 mln zł dotacji tworzył poświadczającą nieprawdę i nierzetelną dokumentację „dotyczącą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego”.



Według prokuratury, przedkładając te dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego P. wprowadził w błąd pracowników urzędu i doprowadził tę instytucję finansującą do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 1,4 mln zł. P. został też oskarżony o usiłowanie oszustwa na prawie 600 tys. zł.



Do wypłaty tych ostatnich środków jednak nie doszło, ponieważ wszczęto kontrolę.

źródło: pap

Jej skutkiem była uchwała zarządu województwa podkarpackiego o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie, na mocy której wypłacane były pieniądze. Przestępcze działania trwały od końca marca 2012 r. do grudnia 2014 r. - podała PK.Z kolei Tadeusz Ch. został oskarżony o przekroczenie uprawnień kierownika w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie przez sporządzenie w ramach kontroli podatkowej wyjaśnień dla kontrolowanej spółki z Rzeszowa.Katowickie śledztwo toczy się od listopada 2013 r. po zawiadomieniu złożonym przez CBA. Początkowo wszczęto je pod kątem nadużycia uprawnień przez członków zarządu Elektrowni Kozienice i funkcjonariuszy publicznych w związku z postępowaniem przetargowym.Postępowanie ma jednak znacznie szerszy zakres.Do Katowic trafiły też niektóre wątki z postępowania toczącego się wcześniej w Warszawie.Zarzuty w tym śledztwie usłyszało już ponad 20 osób. Są wśród nich m.in. były poseł i były szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury, byli szefowie rzeszowskich prokuratur oraz podkarpacki biznesmen z branży paliwowej Marian D.Pod koniec września tego roku CBA poinformowało o zatrzymaniu pod zarzutem korupcji byłego prezesa i byłego wiceprezesa Rafinerii Jasło oraz byłego kierownika działu w rafinerii.