Amerykanin zginął ratując polskiego żołnierza. „Bóg zabrał nam syna, ale dał Polskę”

Sierż. szt. Michael H. Ollis zginął śmiercią bohaterską, ratując w Afganistanie polskiego oficera ppor. Karola Cierpicę. Rodzice bohatera regularnie przyjeżdżają do Polski, którą uważają za swoją druga ojczyznę. – Pierwsze spotkanie z Karolem było bardzo emocjonalne. Był ostatnią osobą, która widziała naszego syna, gdy jeszcze żył – opowiadali na antenie TVP Info Ollisowie. – Rodzice Michaela powiedzieli mi: „Bóg działa zawsze w doskonały sposób. Nie po to zabrał nam dziecko, żeby zostawić w nim pustkę. On w tę pustkę dał nam Karola, jego żonę Basię i moich nowych dwóch wnuków w Polsce. Dał też nam Polskę” – wspominał ppor. Cierpica.

#wieszwiecej Polub nas