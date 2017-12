Korea Południowa zajęła tankowiec płynący do Korei Północnej

Korea Południowa zajęła pływający pod banderą Hongkongu tankowiec, który jest podejrzany o transportowanie produktów naftowych dla Korei Północnej. Przedstawiciel południowokoreańskiego MSZ wskazał, że jednostka obywała kurs wbrew sankcjom międzynarodowym.

Tankowiec Lighthouse Winmore miał pod koniec października przekazać na wodach międzynarodowych rafinowane produkty naftowe północnokoreańskiej jednostce – sprecyzował w rozmowie z Agencją Reutera urzędnik MSZ Korei Południowej. Nie podano, kiedy dokładnie przechwycono zbiornikowiec.



Czarna lista



USA zaproponowały na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ umieszczenie na czarnej liście tego tankowca pływającego pod banderą Hongkongu za obchodzenie sankcji nałożonych na Koreę Północną za jej program nuklearny i rakietowy.



RB ONZ wydała zakaz przyjmowania w portach całego świata czterech statków północnokoreańskich, które miały zajmować się transportem towarów objętych embargiem ONZ. Źródła dyplomatyczne, na które powołuje się agencja AFP twierdzą, że zgodnie z wnioskiem złożonym przez USA w Radzie rozważano objęcie zakazem dziesięciu statków. Jednak po interwencji dyplomacji Chin ograniczono ich liczbę do czterech.



W 2017 r. Rada przyjęła trzy pakiety sankcji wobec Korei Północnej. Sankcje przyjęte 5 sierpnia dotyczyły zakazu importu stali i węgla z KRL-D oraz zakazu prowadzenia połowów przez statki północnokoreańskie na wodach międzynarodowych. Sankcje z 11 września zakazały importu tekstyliów oraz wprowadziły ograniczenia w dostawach ropy naftowej dla Korei Płn.

22 grudnia RB ONZ jednomyślnie przyjęła rezolucję nakładającą kolejne sankcje na Pjongjang; tym razem były one wymierzone głównie w przetworzone produkty petrochemiczne.



Jak niewolnicy



Ostatnia rezolucja ma docelowo ograniczyć o 75 proc. dostawy ropy naftowej i produktów pochodnych do Korei Północnej, przy czym USA zabiegały o zablokowanie 90 proc. dostaw. Ponadto północnokoreańscy pracownicy, którzy są zatrudniani przede wszystkim w Rosji i Chinach, mają w ciągu 12 miesięcy zostać odesłani do kraju; według ONZ pracują oni „w warunkach zbliżonych do niewolnictwa”.



Nowa seria sankcji była odpowiedzią na test międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), który komunistyczny reżim przeprowadził 28 listopada; była to kolejna próba w tym roku. We wrześniu Pjongjang przeprowadził szóstą już i największą z dotychczasowych próbę nuklearną.

źródło: pap

Znaczny wzrost aktywności komunistycznego reżimu w Pjongjangu w mijającym roku wywołał ostre reakcje wspólnoty międzynarodowej i dalszy wzrost napięcia na Półwyspie Koreańskim.