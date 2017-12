Pedofil w klinice Budzik. Grozi mu 25 lat więzienia

Były fizjoterapeuta z kliniki Budzik został oskarżony o wykorzystywanie seksualne czterech nieletnich dziewczynek, pogrążonych w śpiączce. Artur W. miał nie tylko molestować pacjentki, ale także nagrywać telefonem swoje wybryki. Fizjoterapeucie grozi teraz nawet 25 lat więzienia.

– W toku śledztwa przedstawiono 53-letniemu fizjoterapeucie sześć zarzutów m.in.: wykorzystywania bezradności pacjentek oraz doprowadzenie ich do poddania się innym czynnościom seksualnym, doprowadzenie osób małoletnich poniżej 15 roku życia, w tym jednej pacjentki, do poddania się takim czynnościom – powiedział tvp.info prok. Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.



– Artur W. odpowie także za utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich i posiadania takich treści. Czyny zarzucane W. miały miejsce w latach 2014-17 – dodał prok. Saduś.

Pogrążyły go dowody z telefonu



Prokuratorzy ustalili, że Artur W. wykorzystał seksualnie cztery dziewczynki mające mniej niż 15 lat. Afera wyszła na jaw w maju tego roku. Jedna z dziewczynek z kliniki Budzik wpadała w histerię, gdy miał się nią zajmować Artur W. Choć pacjentka nie mogła mówić, to jednak komunikowała się z rodzicami za pomocą gestów.



Ojciec dziewczynki nabrał podejrzeń co do Artura W. i gdy spytał córki, czy terapeuta robi jej krzywdę, uzyskał potwierdzenie. Wówczas zawiadomił policję.



18 maja funkcjonariusze zatrzymali fizjoterapeutę i przeszukali jego mieszkanie. Wtedy w jego telefonie znaleźli pedofilskie zdjęcia i filmy. Było na nich kilka dziewczynek. Artur W. trafił wówczas do aresztu, w którym nadal przebywa.



Dziesiątki świadków



W czasie śledztwa ustalono, że W. wykorzystywał seksualnie co najmniej cztery dziewczynki. Podejrzany tłumaczył, że rozbieranie dzieci i dotykanie ich w miejscach intymnych było elementem terapii.



– Przesłuchanych zostało ok. 70 świadków, uzyskano szereg opinii biegłych, w tym z zakresu informatyki, antropologii, prowadzenia terapii czaszkowo-krzyżowej, a także uzyskano kompleksową opinię seksuologiczno-psychiatryczno-psychologiczną dotyczącą oskarżonego – dodaje prok. Saduś.

źródło: portal tvp.info

Arturowi W. grozi za każdy z czynów pedofilskich do 12 lat więzienia. Jednakże zgodnie z treścią art. 86 §1a Kodeksu karnego sąd łącząc kary może orzec karę łączną - 25 lat pozbawienia wolności. Jest bardzo prawdopodobne, że takiej kary będzie domagać się prokuratura.