Amerykańska ambasador wkręcona przez „premiera Morawieckiego”

Rosja ingerowała w wybory w Binomo – zaalarmowała amerykańską ambasador przy ONZ Nikki Haley osoba przedstawiająca się jako... polski premier Mateusz Morawiecki. Dyplomatka przyznała, że sytuacja miała miejsce i zapewniła, że USA monitorują sprawę. Haley nie zorientowała się w porę, że została wrobiona przez zgrywusów, a żadnego Binomo nie ma.

Do ambasador zadzwoniło dwóch rosyjskich performerów – Voyan i Lexus, czyli Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow. Przedstawili się jako nowy szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.



Haley podziękowała rzekomemu premierowi za to, że Polska wstrzymała się od głosu ws. rezolucji potępiającej prezydenta USA Donalda Trumpa za decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.



Krzepiąca deklaracja



– Pozwólcie mi zacząć od podziękowania za wsparcie, które otrzymaliśmy od Polski. Nigdy tego nie zapomnimy – oświadczyła dyplomatka.



„Morawiecki” zapytał Haley o fikcyjną wyspę Binomo leżącą na Morzu Południowochińskim. „Zna pani Binomo?” – padło pytanie. „Tak tak” – odpowiedziała. „Odbyły się tam wybory i uważamy, że Rosja w nie ingerowała” – ujawnił jeden z komików.







„Tak, oczywiście, że doszło do ingerencji, absolutnie” – przyznała ambasador. „Przyglądaliśmy się tej sprawie bardzo dokładnie i będziemy dalej ją monitorowali” – uspokoiła Haley.

źródło: „New York Post”

Rzekomy premier spytał dyplomatkę, co USA zamierzają zrobić z tym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Ta odpowiedziała, niezależnie co zrobi bądź postanowi Waszyngton, polski rząd zostanie o tym poinformowany.Rzecznik Haley John Degory odmówił komentarza w tej sprawie.