„Zaczynając już od afery FOZZ, Polacy cały czas są karmieni aferami”

– Obywatele Polski, zaczynając już od afery FOZZ, cały czas są karmieni aferami. Afera hazardowa jest jedną z nich. Szacujemy straty z powodu afery związanej z wyłudzeniami VAT-u po stronie skarbu państwa i obywateli – powiedziała Agnieszka Ścigaj, posłanka klubu Kukiz’15.

„PO zamiotła aferę hazardową pod dywan” – Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w sprawie afery hazardowej było jakieś drugie dno, jakieś ustawione rzeczy. Może powinna nawet powstać nowa... zobacz więcej

Posłanka dodała, że wokół tych spraw przewijają się te same osoby a afery „za każdym razem mają nową nazwę. (…) – Być może ma nas to przyzwyczaić, że tak naprawdę te afery to jest coś normalnego – powiedziała Ścigaj.



Jej zdaniem największym problemem jest to, że nie można pociągnąć ludzi, którzy stoją za łamaniem prawa, do odpowiedzialności politycznej.



– Polityk, który był zamieszany w jakąkolwiek aferę, powinien automatycznie podawać się do dymisji i nie funkcjonować w życiu publicznym – dodała.



Paweł Rabiej zaznaczył, że przeciwstawienie się aferzystom i przestępcom jest sprawdzianem dojrzałości i skuteczności państwa.



– W sprawie Amber Gold jest podobnie. Musimy wymagać od polityków i urzędników tego by potrafili przewidzieć rozwój wypadków. Jeżeli nie mamy żadnej wizji państwa, to rządzą lobbyści bądź grupy interesów – stwierdził członek Nowoczesnej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Ireneusz Zyska z koła Wolni i Solidarni zaznaczył, że zmiany w funkcjonowaniu prokuratury generalnej przeprowadzone za rządów Prawa i Sprawiedliwości pomagają ścigać przestępstwa polityków.Zwrócił też uwagę na to że, prokuratura za rządów PO i PSL często rozciągała parasol ochronny nad politykami. – Kluczowe śledztwa z punktu widzenia polityków partii rządzącej były zamiatane pod dywan. Przykładem jest właśnie m.in. śledztwo w aferze hazardowej, które w kluczowym momencie zostało przeniesione zakończył – poseł WiS.