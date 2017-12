Były wiceminister w rządzie PO aresztowany? Królikowski dementuje

Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Michał Królikowski zdementował w rozmowie z portalem tvp.info informacje „Naszego Dziennika”. Gazeta podała, że adwokat został aresztowany. Królikowski w przeszłości pracował dla firmy, której właściciele zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Śledcze Policji za wyłudzenia VAT.

W rozmowie z portalem tvp.info Królikowski oświadczył, że „czynności prokuratury nie dotyczą jego, ale dwóch innych adwokatów”. Chodzi o adwokatów, którzy są wśród podejrzanych w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku.



Adwokaci są w grupie sześciu podejrzanych, którzy byli zatrzymani w listopadzie i grudniu 2017 r. Do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Drugiemu – zarzut prania brudnych pieniędzy.



Prokuratura Krajowa oświadczyła, że jeden z adwokatów przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyraził skruchę. Miał też zobowiązać się do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa ponad 5 mln zł.

Michał Królikowski był do niedawna obrońcą zatrzymanych w związku z wyłudzeniami. Jak informowaliśmy we wrześniu, na jego konto trafił milion złotych od firmy podejrzanej o udział w mafii paliwowej. Choć przelew został dokonany w lutym, prawnik poinformował o tym prokuraturę dopiero w lipcu, a pieniądze zostały zablokowane we wrześniu, gdyż podejrzany, powołując się na tajemnicę adwokacką, odmawiał podania numeru rachunku bankowego.





