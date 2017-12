Wkrótce poznamy kolejne nazwiska żołnierzy wyklętych

1 lutego, w trakcie specjalnej konferencji Instytutu Pamięci Narodowej, ogłoszone zostaną nazwiska kolejnych zidentyfikowanych w ostatnim czasie ofiar PRL – stwierdził dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji w IPN Krzysztof Szwagrzyk.

– Wierzę, że przed nami dobry rok, nie tylko jeśli chodzi o poszukiwania, odnajdywanie miejsc pochówków naszych rodaków, ale także pod względem uzyskanych wyników identyfikacyjnych – mówi Krzysztof Szwagrzyk w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie”.



W zeszłym roku odnaleziono szczątki ok. 300 osób. Wszystkie czekają na identyfikację – od stycznia 2017 r. w kraju i za granicą przebadaliśmy 40 miejsc, w których udało się nam znaleźć szczątki ok. 300 osób.(...) To bardzo dobry wynik – powiedział profesor.



W ostatnim czasie odnaleziono również szubienicę, na której przez komunistycznych oprawców został powieszony generał Emil Fieldorf „Nil”. Odkrycia dokonano w podziemiach aresztu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

źródło: pap

Rozłożona na części konstrukcja przez lata leżała pod podłogą siłowni, z której korzystali więzienni strażnicy. Jak ustalił portal wPolityce.pl Metalowe elementy były wrzucone do dołu, gdzie opadały ciała skazańców, a deski zapadni zostały zamurowane.