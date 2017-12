Na podwójnym gazie, na czerwonym świetle. Obok stał radiowóz

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie 36–letni mieszkaniec Olsztyna. Kierujący autem ominął na skrzyżowaniu radiowóz i przejechał na czerwonym świetle.

– Policjanci olsztyńskiej drogówki podczas oczekiwania na zmianę światła z czerwonego na zielone, zauważyli pojazd BMW, którego kierowca ominął radiowóz i przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Policjanci, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe, zatrzymali go do kontroli drogowej – informuje zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W trakcie kontroli funkcjonariusze wyczuli od 36-letniego mężczyzny alkohol. Badanie alkomatem wykazało promil alkoholu w organizmie kierowcy.



– W trakcie kontroli wyszło również na jaw, że mieszkaniec Olsztyna nie ma przy sobie niezbędnych dokumentów od pojazdu, jak również to, że kieruje on autem niedopuszczonym do ruchu – informuje policja.

źródło: „Gazeta Olsztyńska”

Kierowca za swoje zachowanie został ukarany mandatem w wysokości 900 zł. Dodatkowo będzie musiał zapłacić za odholowaniem auta na policyjny parking. Na tym jednak nie koniec.Ze swojego zachowania mężczyzna odpowie jeszcze przed sądem. Kodeks karny za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.