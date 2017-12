Erdogan chce lepszych stosunków z Niemcami i Unią Europejską

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził pragnienie polepszenia stosunków z Niemcami i UE. Oświadczył, że zamierza odbudować dobre stosunki z Unią, zwłaszcza z Niemcami i Holandią, po kryzysie, jaki nastąpił w tej dziedzinie.

– Nie mamy żadnego problemu w stosunkach z Niemcami ani z Holandią, ani też z Belgią. Przeciwnie: ich przywódcy są moimi starymi przyjaciółmi. Dopuścili się wobec mnie niesprawiedliwości, ale to osobna sprawa – powiedział prezydent Turcji w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu, którym udawał się w tym tygodniu z wizytą do Czadu i do Tunezji.



Wypowiedzi prezydenta Turcji relacjonuje turecki dziennik „Hurriyet”.



Erdogan zapytany o planowane wizyty w krajach Unii Europejskiej odpowiedział: „Nie ma żadnego powodu, aby ich nie składać”.



– Zawsze to powtarzałem: powinniśmy jak najbardziej redukować liczbę nieprzyjaciół i zwiększać liczbę przyjaciół – podkreślił prezydent, który po próbie zamachu stanu w jego kraju w lipcu 2016 r. niemal zawiesił negocjacje w sprawie kandydatury Turcji do UE.



Erdogan dał do zrozumienia, że stanowisko krajów Unii Europejskiej w sprawie Jerozolimy może przyczynić się do polepszenia stosunków z Turcją.



Dodał, że poprosił te kraje o poparcie, aby doprowadzić do uchwalenia w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych rezolucji przeciwko ogłoszonemu przez USA uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.

źródło: pap

– W tej sprawie mamy jednakowe poglądy. Przed kilkoma dniami dzwoniłem do Steinmeiera, aby mu podziękować. Od Ruttego także doszły sygnały, że nasze stosunki się poprawiają. Wszystko to jest bardzo zadowalające. Chcemy przecież mieć dobre stosunki z Unią Europejską i krajami UE – podsumował turecki prezydent swe wypowiedzi wobec dziennikarzy towarzyszących mu na pokładzie samolotu.