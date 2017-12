„Był naszym przyjacielem, dobrym człowiekiem”. Pogrzeb biskupa

Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb biskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej, Stanisława Kędziory. Hierarcha zmarł 25 grudnia. Miał 83 lata.

Mszy świętej pogrzebowej o godz. 11. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana będzie przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Homilię wygłosi biskup senior diecezji łowickiej Józef Zawitkowski.



Ordynariusz warszawsko–praski biskup Romuald Kamiński powiedział Polskiemu Radiu, że biskup Kędziora był bardzo pomocnym człowiekiem.



– Był naszym przyjacielem, dobrym człowiekiem, umiejącym towarzyszyć i pomagać – podkreślił biskup Kamiński.



Z kolei biskup Marek Solarczyk, zaznacza, że swoje cierpienie zmarły biskup Stanisław Kędziora ofiarował w intencji diecezji warszawsko-praskiej. – Kiedy mówił o swojej chorobie i cierpieniu, mocno podkreślał, że przyjmuje je i godzi się na to, że Pan Bóg daje mu taką drogę posługi kapłańskiej i biskupiej w cierpieniu. Zaznaczał, że ofiaruje to za innych, za diecezję – powiedział IAR biskup Solarczyk, który poznał zmarłego duchownego jako kleryk w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.



Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej wspomina jedno ze spotkań z chorym na nowotwór biskupem Kędziorą, który był szczególnie zatroskany o młode osoby. – Kiedy spacerowaliśmy po korytarzu zatrzymał się, spojrzał na mnie i powiedział: „Pamiętaj, opiekuj się młodzieżą i dziećmi, bo to jest ważne – opowiada biskup Solarczyk.



Biskup Kędziora zostanie pochowany na Cmentarzu Bródnowskim. Duchowny przez 60 lat pełnił posługę kapłańską, w tym ponad 30 lat - biskupią. W Konferencji Episkopatu Polski zasiadał m. in. w Radzie do spraw Wychowania Katolickiego i w Komisji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

źródło: IAR

W latach 80. zmarły kapłan był proboszczem parafii Wszystkich Świętych w stolicy, a jednocześnie dziekanem Dekanatu Warszawa–Śródmieście. Przez wiele lat wykładał w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, był też prefektem i wicerektorem tej uczelni.12 marca 1987 r. został ogłoszony biskupem pomocniczym warszawskim, a od od 25 marca 1992 r. był biskupem pomocniczym diecezji warszawsko–praskiej.Po objęciu przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia archidiecezji gdańskiej, w kwietniu 2008 r. Kolegium Konsultorów wybrało biskupa Kędziorę na urząd administratora apostolskiego. Funkcję tę pełnił do końca czerwca, gdy diecezję warszawsko–praską objął biskup Henryk Hoser.W 2011 r. papież Benedykt XVI przyjął rezygnację Stanisława Kędziory z posługi biskupa pomocniczego diecezji warszawsko–praskiej.Postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w lipcu 2008 r. został odznaczony, w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła w Polsce i pracę duszpasterską, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.