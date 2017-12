Nastolatki wyszły z domu w Boże Narodzenie. Ślad po nich zaginął

Policja poszukuje trzech zaginionych mieszkanek gminy Tryńcza, które w 25 grudnia wyszły z domu i do tej pory nie wróciły. Poszukiwane kobiety to: Klaudia Bura (19 lat), Dominika Nagórna (18) i jej siostra Anna Nagórna (16).

Dziewczyny wyszły z domu w Boże Narodzenie o godz. 16. Miały spotkać się z kolegami i jechać z nimi do pizzerii. Następnego dnia rano, kiedy nie wróciły do swoich domów, rodziny zaczęły ich szukać. Bezskutecznie.



– Wszelkie próby nawiązania kontaktu z córkami, jak również odnalezienie, ich nie przyniosły rezultatu. Wczoraj do Komisariatu Policji w Sieniawie zgłosili się rodzice, aby zgłosić zaginięcie córek. Policjanci z sieniawskiego komisariatu prowadzą poszukiwania za zaginionymi – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Zaginione nastolatki to:



Klaudia Bura lat 19 – szczupła budowa ciała, wzrost ok. 165 cm, waga około 48 kg, włosy blond do ramion, oczy niebieskie, twarz podłużna. W chwili wyjścia z domu ubrana była w czarną sukienkę przed kolano, ciemna kurtkę do pasa z kapturem obszytym kożuszkiem, rajstopy czarne, czarne, zamszowe kozaki na obcasie. Klaudia Bura (fot. podkarpacka.policja.gov.pl)

Dominika Nagórna lat 18 – szczupła budowa ciała, wzrost ok. 168 cm, waga ok. 50 kg, włosy ciemne z jasnymi pasemkami, proste, do ramion, oczy brązowe, twarz okrągła. W chwili wyjścia z domu ubrana była w spodnie jeansowe koloru ciemnego, różową koszulę z krótkim rękawem, czarny żakiet, kurtkę koloru granatowego z kapturem obszytym kożuszkiem, buty sportowe marki Puma - czarne z zielonymi elementami. Dominika Nagórna (fot. podkarpacka.policja.gov.pl)

Anna Nagórna lat 16 – szczupła budowa ciała, wzrost ok. 165 cm, waga ok. 50 kg, włosy długie koloru ciemny blond, oczy piwne, twarz podłużna, smukła. W chwili wyjścia z domu ubrana była w różową sukienkę, czarne kozaki, czarną kurtkę z kapturem obszytym kożuszkiem. Anna Nagórna (fot. podkarpacka.policja.gov.pl)

źródło: podkarpacka.policja.gov.pl

Policja prosi wszystkie osoby, które mogą posiadać interesujące informacje na temat miejsca pobytu zaginionych dziewczyn o kontakt o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku tel.lub telefon alarmowy