Polska musi postawić na odnawialne źródła energii

Modernizacja systemu przesyłowego i planowane wyłączenia części elektrowni węglowych stwarzają okazję, by przygotować system energetyczny na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) – informuje „Puls Biznesu”.

Polski miks energetyczny jest oparty na węglu (kamiennym i brunatnym). Z odnawialnych źródeł, wyłączając wykorzystywanie odpadów, w 2016 r. pochodziło 14 proc. wytworzonej energii (z tego 7 proc. z farm wiatrowych, 6 proc. z biopaliw i odpadów 1 proc. z elektrowni wodnych). Według stanu na koniec 2016 r. w energetyce odnawialnej w Polsce zainstalowanych było 8 GW mocy (z tego 5,8 GW to farmy wiatrowe, 1 GW elektrownie wodne, 0,9 GW źródła biomasowe, 0,2 GW biogazownie, a 0,2 GW ogniwa słoneczne). Całkowita moc zainstalowana w systemie wynosiła tymczasem 41,2 GW– informuje „Puls Biznesu”



Ferum Energi 18 grudnia 2017 r. opublikowało raport „8 sposobów integracji OZE. Bezpieczeństwo systemu wobec wzrostu źródeł zmiennych”. Dokument przygotowały firma doradcza Ecofys i Agora Energiewende we współpracy z Forum Energii. Wskazano w nim osiem głównych dziecin, mogących ułatwić dalszą integrację odnawialnych źródeł energii w zmieniającym się systemie energetycznym Polski – czytamy w artykule.



– Na całym świecie obserwujemy dynamiczny wzrost OZE, szczególnie energetyki słonecznej i wiatrowej. W Polsce też możemy się spodziewać wzrostu zainstalowanej mocy. System energetyczny musi być na to przygotowany – mówi dla „PB” Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii.

W latach 2012–15 w Polsce najszybciej rozwijała się energetyka wiatrowa. Zainstalowane moce w tej technologii podwoiły się, chociaż ostatnio, po zmianach prawnych, ich rozwój został znacząco zahamowany – podaje „Puls Biznesu.