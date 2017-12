Firmy będą zatrudniać. Szykują podwyżki dla pracowników

Niemal dziewięciu na dziesięciu pracodawców w Polsce zamierza w przyszłym roku zatrudnić nowych pracowników, a 72 proc. firm przygotowuje się do zwiększenia wynagrodzeń – podaje „Rzeczpospolita”.

Inżynieria, produkcja, logistyka, usługi biznesowe, IT i budownictwo – w tych branżach pracodawcy niemal jednym głosem deklarują plany rekrutacji nowych pracowników w 2018 r. – informuje firma rekrutacyjna Hays Poland w najnowszej edycji raportu „Trendy na rynku pracy”, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Według niego 88 proc. z ponad 2,5 tys. ankietowanych firm wchodzi w nowy rok z planami zwiększenia zatrudnienia – czytamy w artykule.



Jak informuje „Rzeczpospolita”, głównym powodem, dla którego pracodawcy poszukują pracowników, jest wynikający z dobrej koniunktury gospodarczej zwiększony popyt na produkty lub usługi firm. Druga przyczyna to brak potrzebnych kompetencji; tylko 38 proc. badanych pracodawców zapewnia, że ma zasoby kompetencyjne do realizacji swoich celów biznesowych. Pozostali odczuwają tu braki.



Pracodawcy zdają sobie też sprawę, że nie łatwo będzie je wypełniać. Aż 89 proc. ankietowanych firm spodziewa się, że w 2018 r. będzie im trudno pozyskać ludzi do pracy.

źródło: pap

Jak ocenia dla dziennika Charles Carnall, dyrektor zarządzający Hays Poland, w wielu sektorach polskiego rynku pracy to pracownicy mają teraz przewagę negocjacyjną, a najlepsi specjaliści niejednokrotnie mogą wybierać spośród kilku atrakcyjnych ofert pracy. Nic więc dziwnego, że pracodawcy przygotowują się na wzrost na wzrost płac: 72 proc. firm badanych przez Hays Poland zapowiada, że w 2018 r. podwyższy wynagrodzenia.