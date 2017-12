Rok 2017 był bardzo trudny, czasami wręcz dramatyczny, wymagający olbrzymich wyrzeczeń i olbrzymiej determinacji, ale jak nigdy od czasu walk o niepodległość Polacy tak wspaniale nie zadali egzaminu – mówi Antoni Macierewicz.

– Nidy dotąd nie było takiego wydarzenia, by rząd po dwóch latach cieszył się nieporównywalnie większym poparciem niż to, jakie uzyskał w wyborach. Warto pamiętać, że wówczas przekroczyliśmy zaledwie 30 proc. poparcia, dzisiaj zbliżamy się do 50 proc. – powiedział minister obrony w cotygodniowym felietonie „Głos Polski” w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.



Zdaniem Macierewicza tak wysokie poparcie „to nie jest wynik jakichś działań propagandowych; przeciwnie mamy do czynienia z olbrzymią nagonką na Polskę i na Polaków, zarówno z zewnątrz, jak i przez te środowiska, które współdziałają z niechętnymi nam krajami, towarzyszą tym działaniom przeciwnym Polsce”.



Minister zaznaczył, że jest to też świadectwo aprobaty dla kierunku politycznego, gospodarczego, społecznego, także duchowego, jaki reprezentuje obecny rząd.



– To jest opowiedzenie się narodu za odzyskaniem niepodległości i budowaniem niepodległego, suwerennego państwa. I żadne komisje, żadne próby interwencji w sprawy Polski tego nie zahamują. Odwrotnie skutek będzie taki, że jeszcze bardziej skupimy się wokół tego ośrodka politycznego, gospodarczego i społecznego, który prowadzi naród, Polskę do odzyskania niepodległości, odbudowy silnego państwa polskiego nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale także w wymiarze zagranicznym – podkreślił szef MON.

źródło: PAP, Radio Maryja

Macierewicz zwrócił uwagę, że „nigdy Polska nie miała tak szerokiego poparcia międzynarodowego”. – Z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony państwa Międzymorza od Estonii po Albanię, państwa, które leżą w obszarze mórz - Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego. Wszystkie szukają wsparcia i porozumienia właśnie z Polską. To świadczy, jak bardzo atrakcyjna jest nasza kultura, jak bardzo atrakcyjny jest nasz kierunek polityczny, ale także jak bardzo atrakcyjna jest nasza siła gospodarcza i siła militarna – dodał.