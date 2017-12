Biblioteka Kongresu zmieni sposób archiwizacji wiadomości z Twittera

Biblioteka Kongresu USA nie będzie już gromadziła wszystkich wpisów publikowanych w serwisie społecznościowym Twitter. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. będą one selekcjonowane. Do archiwum trafią tylko te, które będą dotyczyły ważnych wydarzeń i tendencji społecznych.

Powodem decyzji Bilioteki Kongresu jest nadmiar błahych wiadomości publikowanych na Twitterze i zmiana samego charakteru tych wiadomości.



Biblioteka Kongresu (Library of Congress) z siedzibą w Waszyngtonie gromadzi wyłącznie treści wiadomości publikowanych na Twitterze z kont anglojęzycznych i zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Ale coraz więcej tweetów zawiera tzw. memy (rodzaj wizualnego przekazu kulturowego), odnośniki, fotografie i wideo.



Dodatkowo Twitter, firma z siedzibą w San Francisco, która ma 320 mln aktywnych użytkowników na całym świecie, w listopadzie tego roku zwiększyła dopuszczalną długość pojedynczego wpisu w serwisie do 280 znaków (z uprzednio obowiązującej długości 140 znaków). Wzrosła również liczba wysyłanych każdego dnia wiadomości.



Na Twitterze, który rozpoczął działalność w marcu 2006 r., zaledwie 12 miesięcy później miesięcznie zamieszczano ok. 133 tys. wpisów. W 2008 r. natomiast każdego miesiąca publikowano tam już 33 mln wiadomości. Teraz każdego dnia publicznie do serwisu trafia przeciętnie 500 mln „ćwierknięć”.



Biblioteka Kongresu zaczęła gromadzić wszystkie wiadomości z Twittera, ulubionego serwisu społecznościowego prezydenta Donalda Trumpa, w kwietniu 2010 r. i do tej pory zarchiwizowała kilka miliardów tweetów.



Taka liczba wiadomości zdaniem krytyka nowych mediów z portalu A.V. Club Sama Barsantiego przekracza wytrzymałość nawet najbardziej cierpliwych „cyberarchiwistów” Biblioteki Kongresu.

Dlatego od nowego roku Biblioteka Kongresu zamierza zbierać tylko tweety dotyczące ważnych wydarzeń, tendencji społecznych, a także zagadnień najczęściej dyskutowanych w Twitterze. – Bez wątpienia nadal będą zbierane wszystkie tweety prezydenta Trumpa – zapowiedział komentator amerykańskiego radia publicznego NPR, które jako pierwsze poinformowało o decyzji Biblioteki Kongresu.