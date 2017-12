„Trzeba przyjacielsko uregulować sprawę żydowskich roszczeń”

– Jeśli chodzi o sprawę zwrotu mienia żydowskiego zagarniętego przez komunistów, Polska jest przedstawiana jako kraj, który nie chce dojść do porozumienia, z różnych powodów. Uważam, że to trzeba uregulować jakoś przyjacielsko, bo współdziałanie między administracjami w USA, Izraelu i Polski mogłoby dać fantastyczne efekty – przekonywał w „Minęła 20” Eli Barbur z „TELAWIW OnLine”. Dziennikarz przyznał jednocześnie, że temat roszczeń to „od dawana rodzaj tematu zastępczego”.