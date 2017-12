„To policzek wymierzony ofiarom”. Kolejne protesty po ułaskawieniu Fujimoriego

Obrońcy praw człowieka wyrazili oburzenie decyzją prezydenta Peru Pedro Pablo Kuczynskiego. Kuczynski ułaskawił byłego prezydenta tego kraju Alberto Fujimoriego, skazanego na 25 lat więzienia za egzekucje pozasądowe, wymuszone zniknięcia oraz porwania i korupcję.

„To policzek wymierzony ofiarom jego przestępstw i wszystkim tym, którzy ciężko pracowali na to, aby stanął przed sądem” – czytamy we wspólnym oświadczeniu wydanym przez grupę roboczą ONZ do spraw wymuszonych zaginięć oraz specjalnych wysłanników ONZ Agnes Callamard i Pabla de Greiff.



Callamard jest niezależnym ekspertem powołanym przez ONZ do prowadzenia badań nad pozasądowymi egzekucjami, natomiast de Greiff – nad promowaniem sprawiedliwości.



Z oświadczenia wynika również, że skazanie Fujimoriego za takie przestępstwa, jak egzekucje pozasądowe, wymuszone zniknięcia i porwania było wielkim osiągnięciem w walce z bezkarnością oraz że prawo międzynarodowe wyklucza ułaskawienia w tak poważnych przypadkach. Ułaskawienie Fujimoriego jest zatem „krokiem w tył” w kwestii praworządności w Peru.

79-letni Fujimori odsiedział 12 lat z 25-letniego wyroku skazującego go za zbrodnie przeciw ludzkości i korupcję, których dopuścił się w latach 1990-2000, kiedy był prezydentem. Wraz z ułaskawieniem został oczyszczony i zyskał gwarancję, że nie będzie przeciw niemu kolejnych procesów.Ogłoszona w niedzielę decyzja o ułaskawieniu byłego prezydenta ze względu na stan zdrowia wywołała w Limie dwudniowe protesty, które przerodziły się w starcia z policją. Siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego, a wiele osób odniosło obrażenia.

Do ułaskawienia Fujimoriego doszło trzy dni po tym, gdy zwolennicy byłego prezydenta w parlamencie ocalili Kuczynskiego przed impeachmentem. Obecny prezydent jest podejrzewany o związki z brazylijskim gigantem budowlanym, firmą Odebrecht, która korumpowała wielu polityków.



Dwaj poprzedni prezydenci Peru odrzucili wnioski prawników Fujimoriego. Administracja Kuczyńskiego zaprzecza, jakoby ułaskawienie byłego prezydenta było motywowane politycznie.



Dla wielu Peruwiańczyków Fujimori pozostaje skorumpowanym dyktatorem, inni zaś uważają, że udało mu się przezwyciężyć kryzys gospodarczy i stłumić lewicową rebelię.