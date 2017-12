Dramat w Rosji. 20 mln ludzi żyje w skrajnym ubóstwie

Ok. 20 mln Rosjan, tj. prawie 13 proc. ludności, która liczy 144 mln, żyje poniżej granicy ubóstwa - poinformował rosyjski rząd. – Według naszych danych liczba ludności o dochodach niższych od minimum egzystencji utrzymuje się na poziomie 20 mln – powiedział minister pracy Maksim Topilin w telewizji publicznej.

Minister zdiagnozował, że to m. in. następstwo wzrostu kosztów utrzymania w Rosji.



Topilin przypomniał, że na polecenie prezydenta Władimira Putina płaca minimalna w Rosji - 78 tys. rubli, tj. 115 euro - została podniesiona i wyniesie od 1 stycznia 85 proc. minimum egzystencji.



Od 1 stycznia 2019 r. w Rosji ma obowiązywać płaca minimalna na poziomie minimalnych kosztów utrzymania. Wyniesie około 10 tys. rubli (140 euro).



Prezydent Putin przyznając, że wzrost ubóstwa w Rosji jest „alarmujący”, podkreślił jednocześnie, że rosyjska gospodarka przezwyciężyła już recesję, co zaczną stopniowo odczuwać zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

8 mln Rosjan mogłoby zadeklarować upadłość finansową z powodu długów i niespłaconych kredytów.Dla wielu rosyjskich rodzin największym problemem jest spadek wartości rubla, który od 2014 r. utracił ponad połowę swej siły nabywczej.