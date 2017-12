Zaginął prezes bitmonetowej giełdy. Świadkowie: Porwali go ludzie w kominiarkach

Paweł Lerner, prezes giełdy Exmo Bitcoin, został porwany w Kijowie, stolicy Ukrainy – twierdzą jego znajomi, powołując się na świadków.

Zaginięcie Rosjanina zgłosili na policję w Kijowie jego znajomi. Z relacji świadków wynika, że 26 grudnia wieczorem do Lernera, prezesa giełdy Exmo Bitcoin, podeszli przed biurem ludzie w kominiarkach. Zaciągnęli go do mercedesa i odjechali w nieznanym kierunku.



Что известно о похищении российского специалиста по блокчейну и криптовалютам в Киеве: https://t.co/OhnJqYlCv9 — AIN.UA (@ain_ua) 27 grudnia 2017

Policja wszczęła poszukiwania. 40-letni biznesmen rodem z Kurska od 2014 r. mieszka z rodziną w Barcelonie.