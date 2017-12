Turyści i akcje ratunkowe plagą Tatr. Giną spłoszone kozice

11 kozic zabiło się w czasie świąt Bożego Narodzenia w słowackich Tatrach Wysokich, spadając z oblodzonych zboczy. Zwierzęta najprawdopodobniej spłoszyli hałasujący turyści albo śmigłowce ratownicze – podały słowackie media.

Jak poinformował szef Regionalnego Ośrodka Górskiego Pogotowia Ratunkowego Tatry Wysokie (OS HZS Vysoke Tatry) Jozef Janiga, w poniedziałek i wtorek odnotowano łącznie 85 interwencji czyli trzy razy więcej niż w Boże Narodzenie trzy lata wcześniej. Cztery osoby straciły życie, co zwiększyło do 28 liczbę tegorocznych śmiertelnych ofiar Tatr Słowackich.



25-letni polski turysta zginął we wtorek w Dolinie Małej Zimnej Wody, podchodząc zalodzonym znakowanym szlakiem do Schroniska Tery'ego. Dzień wcześniej w tej samej okolicy 25-letnia Czeszka pośliznęła się i stoczyła kilkaset metrów w dół, ponosząc śmierć na miejscu.



Również w poniedziałek czeska para spadła ze znakowanego szlaku na Sławkowski Szczyt z wysokości ok. 1900 m n.p.m. 23-letnia kobieta doznała śmiertelnych obrażeń, a nieprzytomny 24-letni mężczyzna w stanie krytycznym został przewieziony śmigłowcem do szpitala.

źródło: pap

Czwarta ofiara to 33-letni Czech, którego zwłoki ze śladami upadku znaleziono we wtorek pod Królewskim Żlebem w Dolinie Staroleśnej.Bilans tegorocznego jesiennego liczenia kozic w Tatrach po obu stronach granicy to 1263 sztuki, przy czym margines błędu wynosi 10 proc. Rok wcześniej naliczono 1367 kozic.