Prezydent Włoch rozwiązał parlament

Prezydent Włoch Sergio Mattarella rozwiązał w czwartek parlament w związku z zakończeniem jego XVII kadencji. Oczekuje się, że rząd Paolo Gentiloniego wyznaczy termin wyborów na 4 marca.

Przed podjęciem tej decyzji szef państwa rozmawiał z premierem Gentilonim, który na konferencji prasowej zadeklarował, że jego rząd będzie dalej pracował do czasu wyborów.



Następnie Mattarella spotkał się z przewodniczącymi: Senatu Pietro Grasso i Izby Deputowanych Laurą Boldrini, by także z nimi omówić szczegóły obecnej fazy poprzedzającej wybory parlamentarne.



Ich data zostanie wyznaczona, jak się przypuszcza, podczas wieczornego posiedzenia Rady Ministrów. Nieoficjalnie wiadomo, że będzie to 4 marca.

