Kolej odzyskuje strategiczne znaczenie. Średnicowy tunel połączy dworce w Łodzi

Tunel połączy dworce kolejowe Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. Wartość podpisanej właśnie umowy w tej sprawie to prawie 1,6 mld zł brutto. Inwestycja ma być gotowa na początku 2022 r.

Umowę, w obecności wicepremiera Piotra Glińskiego oraz ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, podpisali przedstawiciele PKP PLK i konsorcjum Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.



Tunel średnicowy powstanie na przedłużeniu linii kolejowej z Łodzi Fabrycznej na zachód. Pod miastem rozdzieli się na dwa kierunki: na północ doprowadzi do stacji Łódź Żabieniec, a na południe – do stacji Łódź Kaliska.



Budowa stanowi kolejny etap udrażniania Łódzkiego Węzła Kolejowego. Pierwszym etapem była budowa tunelu kolejowego na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z nowym dworcem kolejowym na stacji Łódź Fabryczna.



Nowy tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Dzięki temu ma skrócić się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód-zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ-południe (przez stacje Łódź Widzew – Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec).

Jak mówił minister Adamczyk, celem rządu jest kolej bezpieczna, komfortowa, punktualna, a przy tym nowoczesna. Według niego przyczyni się do tego łódzka inwestycja. Zwrócił uwagę, że do niedawna dominowała teza, iż część szlaków kolejowych należy zlikwidować, przebudować np. na ścieżki rowerowe albo przeznaczyć na inne cele.



– Dziś rząd PiS dąży do tego, aby komunikacja kolejowa była nie tyle alternatywą, ale jednym z podstawowych elementów „rusztu komunikacyjnego państwa” – mówił.



Według wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego budowa tunelu jest strategiczna nie tylko dla Łodzi, a także dla Polski.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, PAP

– To jest kwestia poprawienia komunikacji ogólnopolskiej – powiedział. Wicepremier zwrócił uwagę, że inwestycja będzie realizowana przez firmy polskie.