Wałęsa o Walentynowicz: widać wyraźnie, kto spotyka się z SB, kto komu pomaga i po co to robi”

Lech Wałęsa zasugerował na Twitterze, że Anna Walentynowicz miała niejasne kontakty z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa, która w latach 80. próbowała skompromitować ówczesnego lidera Solidarności. – To rozpaczliwa próba zachowania tej garstki zwolenników, których jeszcze ma – odpowiada na zarzuty Wałęsy Piotr Walentynowicz, wnuk działaczki opozycyjnej.

Lech Wałęsa zamieścił na Twiterze kilka dokumentów dotyczących operacji SB pod kryptonimem „Emerytka”. Miała ona na celu skłócenie liderów Solidarności i zdyskredytowanie Lecha Wałęsy.



„Obiecałem przekonywająco udowadniać jak walczono przeciw mnie, by Was przekonać do mojej rzekomej współpracy z SB. Chodziło tylko o to, byście wy w to uwierzyli i odwrócili się ode mnie. Komuniści byli pewni, że mnie złamią i że tymi i podobnymi sposobami zniechęcą do walki - napisał Wałęsa.





To jest wątek z paszkwilu Cenckiewicza.Widac tu wyraźnie kto spotyka sie z SB ,kto komu pomaga ,po co to robi i w jakim czasie.Cenckiewiczowi z jego tylko wiadomych powodow pomylili sie agenci ,współpracownicy i kierunek ich współpracy.Ale bede jeszcze o tym pisał .LW pic.twitter.com/SjBMXredHp — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 28 grudnia 2017

Prezydent tłumaczy się i atakuje



W kolejnych wpisach były prezydent odniósł się do Piotra Walentynowicza, wnuka Anny „Solidarność”, który twierdzi, że Wałęsa był w latach 70. agentem bezpieki, a później nie miał odwagi przyznać się do tego.



Prezydent zamieścił m.in. fragment wywiadu z Anną Walentynowicz, w którym przyznaje się ona do spalenia dokumentów kompromitujących Wałęsę. Jednak były prezydent nie ograniczył się tylko do przedstawienia dokumentów. Bazując na książce Sławomira Cenckiewicza, w której Walentynowicz opowiadała, jak podrzucono jej grypsy z materiałami przeciwko Wałęsie, zasugerował, że działaczka miała mieć niejasne kontakty z bezpieką. I być dla komunistów bardziej ugodową niż on sam.



– Widać tu wyraźnie, kto spotyka się z SB, kto komu pomaga, po co to robi i w jakim czasie. Cenckiewiczowi z jego tylko wiadomych powodów pomylili się agenci, współpracownicy i kierunek ich współpracy. Ale będę jeszcze o tym pisał – zapowiedział.



Piotr Walentynowicz nie jest specjalnie zdziwiony atakiem Wałęsy. – To rozpaczliwa próba zachowania tej garstki zwolenników, których jeszcze ma. Dlaczego Wałęsa nie był skory do rozmów na temat swojej przeszłości, gdy babcia jeszcze żyła? Nie odpowiedział na pytania, które mu zadała – mówił Walentynowicz.

– Chciałbym zwrócić uwagę, że ci, którzy współpracowali z bezpieką, dobrze na tym wychodzili. A jak wiemy, babcia zawsze była osobą skromną i bardzo skromnie żyła do końca swoich dni – dodał.Sławomir Cenckiewicz nie chciał skomentować prezydenckich tweetów. Nie udało nam się skontaktować z Lechem Wałęsą, aby wyjaśnił, co dokładnie miał na myśli.