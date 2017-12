Rada Opola przeciw uznaniu Jacka Kurskiego za persona non grata

Radni Opola odrzucili obywatelski projekt uchwały o uznaniu prezesa TVP Jacka Kurskiego za persona non grata. Wniosek z ponad 300 podpisami opolan złożyli działacze Komitetu Obrony Demokracji. Poparli go radni klubu Mniejszość Niemiecka – Dla Samorządu oraz część radnych klubu Platformy Obywatelskiej.

Podczas czwartkowej sesji za wnioskiem w sprawie uchwały o uznaniu prezesa TVP Jacka Kurskiego za persona non grata głosowało dziewięciu radnych, przeciw było 15 radnych, pięciu wstrzymało się od głosu, a dwie radne go nie oddały.



Wnioskodawcy, działacze Komitetu Obrony Demokracji zebrali podpisy 304 opolan. Według nich prezes Kurski był sprawcą odwołania pierwszego terminu tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej i swoimi wypowiedziami „godził w dobre imię Opola i KFPP”.



Na sesji wnioskodawcy przekonywali, że ich intencją jest pokojowy protest przeciw działaniom szefa TVP, a nie zakazanie Jackowi Kurskiemu pobytu na terenie miasta. Przekonywali, że zdają sobie sprawę, iż tego typu uchwała nie rodzi żadnych skutków prawnych.

– Nie oczekujemy, że Straż Miejska będzie Jacka Kurskiego usuwać za rogatki Opola, kiedy będzie chciał do nas przyjechać – mówił podczas sesji reprezentujący wnioskodawców Tomasz Stochniał.

Wniosek poparli radni klubu Mniejszość Niemiecka – Dla Samorządu oraz część radnych klubu Platformy Obywatelskiej.



– Co prawda popierająca prezydenta Wiśniewskiego koalicja prawicowa ma większość w radzie, co było widoczne podczas głosowania, ale i inicjatywa obywateli oraz ich ocena działań pana Kurskiego zdobyła widoczne poparcie – powiedział po głosowaniu Marcin Gambiec z klubu MN-DS.



Należąca do Solidarnej Polski Małgorzata Wilkos z klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego oceniła, że projekt uchwały jest absurdalny, nie ma szans na wprowadzenie w życie i wprowadza niepotrzebne napięcia na linii TVP – Urząd Miasta Opole.



W maju prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski poinformował o rozwiązaniu umowy z telewizją w sprawie organizacji 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a prezes Kurski zapowiedział organizację imprezy w Kielcach. W czerwcu Rada Miasta Opola wystosowała apel do prezesa TVP i do prezydenta miasta o powrót do rozmów w sprawie organizacji imprezy.



Osiągnięto porozumienie. Festiwal odbył się w dniach 15-17 września; wystąpiło ponad stu artystów. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się benefisy Jana Pietrzaka i Maryli Rodowicz. Piosenkarka pierwszego dnia festiwalu świętowała jubileusz pracy artystycznej.