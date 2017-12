Czołowe zderzenie aut w Pomorskiem. Cztery osoby nie żyją, trzy są ranne

Tragiczny wypadek we wsi Raniewo pod Kwidzynem. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Cztery osoby nie żyją, trzy zostały w ciężkim stanie przewieziony do szpitala.

Cztery osoby nie żyją, a trzy zostały ranne w wypadku we wsi Raniewo pod Kwidzynem w województwie pomorskim. Na drodze wojewódzkiej 521 zderzyły się dwa samochody - renault i bmw.



Śmierć ponieśli pasażerowie renault - powiedziała IAR młodsza aspirant Bożena Schab z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.



Policja ustaliła, że dwie nieżyjące osoby to kobieta i mężczyzna w wieku 67 lat, mieszkańcy Sosnowca. Ustalana jest tożsamość dwóch pozostałych ofiar wypadku.



Trzy ranne osoby z bmw zostały przewiezione do szpitala. Są to pasażerowie w wieku 22, 27 i 32 lat. Kierowca bmw był trzeźwy.



Policjanci na miejscu ustalają przyczyny wypadku. Po kilku godzinach rzecznika komendy powiatowej w Kwidzynie poinformowała, że droga jest już przejezdna.

