TVP Info nadaje w standardzie HD

Od 28 grudnia kanał TVP Info jest nadawany w standardzie HD. Od tej pory widzowie naszego kanału informacyjnego mogą oglądać ważne wydarzenia z kraju i ze świata w najwyższym standardzie.

Zakończył się etap dostosowania kanału TVP Info do nadawania w wysokiej rozdzielczości obrazu i kanał informacyjny Telewizji Polskiej jest już dostępny w najlepszej jakości zarówno w Naziemnej Telewizji Cyfrowej (MUX3), na satelicie Eutelsat Hot Bird 13C (13,0°E) jako kanał FTA, jak i u operatorów kablowych i satelitarnych na terenie całego kraju.



– Nadrabiamy zapóźnienia technologiczne, jakie zastaliśmy w obszarze nadawania sygnału Info – mówi Prezes Zarządu TVP Jacek Kurski. – Podniesienie jakości do poziomu HD było według mnie koniecznością, ale zarazem oczywistym krokiem. Zależy mi, aby widzowie TVP Info mogli oglądać najważniejsze wydarzenia nie tylko pokazane ciekawie i atrakcyjnie, ale też w najwyższej możliwej jakości.



Udziały TVP Info w grudniu wyniosły 4,06 proc., co oznacza, że jest liderem wśród kanałów informacyjnych.

