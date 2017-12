Ostatnie pożegnanie prof. Henryka Ciocha

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Henryk Cioch został pochowany na cmentarzu w Lublinie. Cioch zmarł 20 grudnia w Warszawie. Miał 66 lat.

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Henryka Ciocha Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej i działalności publicznej. Order odebrała małżonka zmarłego – Bożena Cioch.



Prezydent Duda skierował także list, który odczytała szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska. Prezydent podkreślił, że Cioch był wysoko cenionym specjalistą, wszechstronnym znawcą prawa, długoletnim nauczycielem akademickim, „współtwórcą renesansu spółdzielczości”, a jako adwokat służył wielu stowarzyszeniom i fundacjom, „przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.



„Był człowiekiem do głębi prawym, uczciwym i skromnym. Nie szukał własnej chwały, nie przypisywał sobie nienależnych zasług. Pracował dla Ojczyzny i rodaków najlepiej, jak umiał.(...) Pragnął, aby nasze suwerenne państwo było silne dzięki zaangażowaniu i aktywności obywateli, dzięki sprawnym instytucjom i sprawiedliwym prawom. I taką Polskę budował własną wytrwałą pracą naukową, zawodową i publiczną" – napisał prezydent Duda.

źródło: pap

Mszy św. pogrzebowej w archikatedrze lubelskiej przewodniczył abp szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga. W homilii podkreślił duży dorobek życia prof. Ciocha, liczbę wykonywanych przez niego funkcji i mnogość osób, których obdarzył dobrem, religijność i patriotyzm.– Pokochał Boga, dla niego jego wiara nie była symbolem, dodatkiem idei; była motywem, który poruszał serce, ułatwiał dokonywanie wyborów, często trudnych – powiedział o zmarłym abp Dzięga.– Polskę niósł w sercu, gdy wybierał kierunek studiów, żeby czynić coś, co będzie porządkowało sprawy zagmatwane, prostowało ludziom ich drogi życia i co będzie też dla Polski. Zdobywał kolejne statusy, stopnie, tytuły, bo wiedział, że to nie jest tylko dla niego, ale to będzie też bardziej owocne dla Polski – dodał hierarcha.List wystosowała też prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, która zwracając się w nim do Henryka Ciocha podkreśliła, że był on nie tylko wybitnym profesorem i niezależnym sędzią, ale także odważnym człowiekiem i wspaniałym kolegą.