Warner odsprzeda „Polskie Nagrania”. Sellin: Umowa jeszcze w tym roku

– Myślę, że umowa z Warner Music Poland ws. odkupienia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego firmy fonograficznej Polskie Nagrania (PN) będzie zawarta jeszcze w tym roku – powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Sellin pytany, czy została już podpisana umowa z Warner Music Poland ws. odkupienia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego firmy fonograficznej Polskie Nagrania (PN), odpowiedział: „Wszystko jest na dobrej drodze. Myślę, że to będzie dokonane jeszcze w tym roku, a więc zostały nam godziny i kilka dni".



22 grudnia wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński poinformował media o zaplanowanym na ten dzień spotkaniem z przedstawicielami Warner Music Poland. Gliński mówił także, że prawa do nagrań „wybitnych polskich twórców" sprzedał poprzedni rząd PO-PSL.



– To jest absolutny brak odpowiedzialności. Myśmy natychmiast przejęli Państwowy Instytut Wydawniczy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, przekształciliśmy natychmiast te instytucje w instytucje kultury, podobnie kilka innych, jak Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej. To wszystko zostało uratowane i funkcjonuje – podkreślił Gliński.

źródło: pap

– Wydanie, tak jak nasi poprzednicy to zrobili, tych instytucji na żer rynku powodowało, że one wszystkie były niszczone, wykupowane. Rynek zmieniał oblicze jakościowe tych instytucji, bo rynek powoduje, że to się wszystko tabloidyzuje, niszczy z punktu widzenia wartości kulturowej – ocenił minister kultury.Należąca do Skarbu Państwa spółka Polskie Nagrania ogłosiła upadłość w marcu 2010 r. W kwietniu 2013 r. sąd zadecydował o postawieniu najstarszej firmy fonograficznej w stan upadłości. Jedną z przyczyn był fakt, że decyzją sądu Polskie Nagrania musiały wypłacić odszkodowanie w wysokości 1,2 mln. zł spadkobiercom Anny German za wznowienie sprzedaży płyt artystki.W katalogu Polskich Nagrań jest muzyka popularna, rockowa, ludowa, klasyczna i jazzowa zarejestrowana w okresie od lat 50. zeszłego wieku do współczesności. Są tu nagrania takich twórców jak m.in. Czesław Niemen, Marek Grechuta, Irena Santor, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki i Wojciech Kilar.Warner Music Poland w 2015 r. za 8 mln zł kupił Polskie Nagrania, posiadające w swoich zasobach 36 tys. nagrań polskich artystów.