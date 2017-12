Szwecja powołuje urząd do zwalczania przemocy wobec muzułmanek

Za kilka dni w Goeteborgu rozpocznie działalność Urząd Równości. Zadaniem nowej instytucji będzie przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, związanej z tzw. kulturą honoru. Jest ona praktykowana w niektórych muzułmańskich rodzinach.

Urząd rozpocznie działalność 1 stycznia. Przez pierwsze dwa lata będzie zbierał specjalistyczną wiedzę, która następnie ma pomóc w skutecznym przeciwdziałaniu barbarzyńskiemu zjawisku.



– Przemoc wobec kobiet i ta związana z kulturą honoru to wielki, trudny do zwalczenia społeczny problem w Szwecji. Rozbija on życie zarówno kobiet jak i dzieci – powiedziała szwedzkiemu radiu minister ds. równości Asa Regner.



Problemem zajmuje się już wiele pozarządowych organizacji, jednak zdaniem szwedzkiego rządu potrzebna jest ogólnokrajowa instytucja. Ponad 70 pracowników Urzędu Równości ma opracować specjalny program dla chłopców i mężczyzn ze środowisk, w których autonomia kobiet jest pomniejszana.



W Szwecji nie ma oficjalnych statystyk dotyczących liczby popełnionych przestępstw, których podłożem była tzw. kultura honoru. Jednak trzy lata temu opublikowano rządowy raport, z którego wynika, że ponad 100 tys. młodych ludzi w Szwecji żyło pod jej presją.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Wiosną gazeta „Aftonbladet” ujawniła, że w ciągu dwóch ostatnich lat przed szwedzkimi sądami toczyło się 200 spraw związanych z przemocą związaną z tzw. kulturą honoru. Dotyczyły one m. in. pobić, przymusowych ślubów, gwałtów, małżeństw dzieci, gróźb karalnych, a także przymusowych obrzezań.Tzw. kultura honoru zezwala na męskim członkom rodziny reagować agresją m.in. na kontakty spokrewnionych kobiet z innymi mężczyznami oraz na okaleczenie narządów płciowych dziewczynek.