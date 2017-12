Policja apeluje o bezpieczne odpalanie fajerwerków w sylwestra

Jak co roku służby mundurowe proszą o rozwagę w trakcie odpalania fajerwerków. Do apelu policjantów przyłącza się wiele władz samorządowych. W niektórych miejscach kraju miejskie zabawy sylwestrowe odbędą się bez pokazu sztucznych ogni. Zrezygnowały z tego władze Sosnowca. Przywitanie Nowego Roku uświetni pokaz laserowy. Podobnie będzie w Krakowie.

– Nieumiejętne posługiwanie się takimi materiałami może spowodować tragedię – ostrzega komendant stołeczny policji Paweł Dobrodziej. Przypomina, że fajerwerki należy kupować w sprawdzonych punktach. Zaleca czytanie instrukcji i bezwzględne stosowanie się do nich.



– Najważniejszą zasadą jest odpalanie sztucznych ogni na trzeźwo – dodaje komendant Paweł Dobrodziej.



Policjanci przypominają, że fajerwerki to materiały wybuchowe. Czasem nawet niewielka petarda może spowodować poparzenia czy uszkodzenia ciała, najczęściej rąk. Dlatego w wielu miejscach Polski lokalne komendy prowadzą kampanię informacyjną.



Stołeczna policja przygotowała specjalne ulotki z poradami, jak bezpiecznie używać fajerwerków.



– Podstawową zasadą jest kupowanie tego typu materiałów w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży – tłumaczy policyjny pirotechnik Paweł Gajewski. Do najczęstszych błędów, które popełniamy w trakcie odpalania fajerwerków, zalicza m. in. trzymanie sztucznych ogni w ręku i zapalanie lontu, a także wbijanie tzw. rakiet w ziemię. Powoduje to, że silnik takiego fajerwerku pracuje, a reszta rakiety zostaje w podłożu i wybucha na ziemi.

źródło: IAR

W stolicy co prawda pokaz sztucznych ogni będzie, ale został skrócony do kilku minut. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera apeluje do warszawiaków o umiar w odpalaniu sztucznych ogni we własnym zakresie. Zachęca do podziwiania pokazu na miejskim sylwestrze. Podkreśla, że można połączyć zabawę z bezpieczeństwem. Wystarczy zachować zalecane przez służby mundurowe środki ostrożności.Noc sylwestrowa to także dużo pracy dla strażaków. Co roku są wzywani do pożarów, w większości wywołanych przez fajerwerki. W 2016 r. stołeczna straż pożarna odebrała od północy prawie 100 zgłoszeń dotyczących pożarów. W pozostałe dni roku takich interwencji jest kilka.