„Bydło na salonach”, „nobilitacja chamstwa”. O kim mówią tuzy KOD?

„Wszystko to, co się obecnie dzieje, to nobilitacja chamstwa, to bydło na salonach. I napisałem: największym problemem po PiS-e będzie zdjąć aureolę z chama” – napisał na Facebooku Krzysztof Łoziński, szef Komitetu Obrony Demokracji. „Efekty równouprawnienia głupków oraz samodzielnie rozumujących mamy, w wyniku wolnych demokratycznych wyborów, w wielu krajach” – pisze na swoim profilu Walter Chełstowski, współzałożyciel KOD.

Na sprawę i wpis Krzysztofa Łozińskiego zwrócił uwagę portal wPolityce.pl. „Szef KOD postanowił podzielić się w święta Bożego Narodzenia swoimi przemyśleniami, jakimi to Polacy są ignorantami i chamami, ponieważ śmieli odrzucić dotychczasowych polskie „elity” w demokratycznych wyborach” – napisano.



„Bo przecież »lud prosty« wie lepiej. Nie kończył uniwersytetów, nie czytał Gombrowicza, nie wie, co to genotyp, nie wie, jaką liczbę barionową mają mezony, ale wie lepiej. Cham z mównicy głosi, że w Dubnej »bombę mezonową robili« i te inteligenty, taki Petru i inni, to GRU” – podkreślił, przy okazji w roli „inteligenta” wymieniając byłego szefa Nowoczesnej, który m. in. stwierdził, że Cesarstwo Rzymskie upadło w szczycie swojej chwały, a do żłóbka Jezusa pofatygowało się sześciu króli.



„Tak proszę państwa, cham nie wie, co to mezony, ale może dać w mordę. Może dać w mordę, bo jest „patriotą”, „dorodną młodzieżą patriotyczną”, jak mówi Prezes. Cham bije, a pani rzecznik rządu go nie pochwala, „ale rozumie”. Minister Błaszczak mówi, że pobici „prowokowali”, bo do kościoła przyszli. No jasne, „inteligenty” nie mogą chodzić do kościoła, tam chodzą „wierni”, a nie myślący. Chamstwo, nieuctwo, głupota wyłażą z kątów od dawna” – kontynuuje szef KOD-u. „Tak proszę państwa, po upadku miernotyzmu (inaczej kaczyzmu), wielkim problemem będzie usunąć aureolę z mordy chama, usunąć go z pomników, podręczników, telewizorów…” – dodał Łoziński.

Do sprawy ustosunkował się Walter Chełstowski, współzałożyciel KOD. „Więc cham, prostak, głupek, niedouk to po prostu jest spora część każdego społeczeństwa na kuli ziemskiej. A że Demokracja mówi że każdego trzeba traktować tak samo? To efekty takiego równouprawnienia głupków oraz samodzielnie rozumujących mamy, w wyniku wolnych demokratycznych wyborów, w wielu krajach. Bo głos chama, prostaka, głupka, niedouka liczy się dokładnie tak samo jak głos każdego z nas” – napisał.





Szef KOD-u Krzysztof Łoziński w rozmowie z TOK FM próbował bronić swojego zdania i wpisu na na Facebooku. „Elity to inaczej najlepiej wykształceni i najuczciwsi ludzie w społeczeństwie i w narodzie. Naród bez nich jest jak organizm bez mózgu. (…) Dyktatury, kiedy stają się brutalne, zaczynają od ataków na elity” – powiedział w rozmowie z TOK FM, cytowanej przez portal wPolityce.pl.