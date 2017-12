Walka z mafią VAT-owską i z terroryzmem. Sukcesy CBA i ABW w 2017 r.

Walka z wyłudzeniami podatku VAT, śledztwa ws. reprywatyzacji i afery korupcyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie – to główne działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 r. Dokonania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to m.in. ściganie wielkich przestępstw ekonomicznych i badanie polskich wątków wojny z terroryzmem.

– Dobrze zarządzane służby mogą w sposób bardzo skuteczny dbać o polskie interesy narodowe – podkreślił Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, prezentując podsumowanie za 2017 r.



Według Żaryna był to okres wielu skutecznych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które „z determinacją walczy z korupcją w Polsce i zabezpiecza Skarb Państwa przed nadużyciami osób pełniących funkcje publiczne”.



– Biuro coraz skuteczniej zapobiega również wyłudzeniom środków z budżetu państwa – dodał. Liczne śledztwa podjęte na nowo wskazują, że Biuro „w skuteczniejszy sposób wypełnia swoje obowiązki” – zaznaczył.



Ostatnie miesiące to również skuteczne działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która dba o polskie interesy ekonomiczne – podał Żaryn. Podkreślił, że swymi działaniami Agencja objęła przestępstwa ekonomiczne dotyczące „ogromnej, wielomiliardowej skali”.



Według Żaryna ABW w sposób skuteczny identyfikuje również i ściga polskie wątki wojny z terroryzmem; kilkukrotnie zatrzymywała w 2017 r. osoby powiązane z ISIS.



Rzecznik koordynatora służb specjalnych zwrócił uwagę, że ABW prowadziła również działania neutralizujące tzw. elementy wojny hybrydowej wymierzonej w Polskę.



Według Żaryna do głównych działań CBA należała m.in.:



– skuteczna walka z grupami wyłudzającymi zwrot podatku VAT; wszczęto 23 postępowania przygotowawcze dot. przestępstw podatkowych; szacunkowe straty Skarbu Państwa, którymi zajmowało się CBA, wynoszą niemal 170 mln zł; CBA udało się udaremnić przestępstwa, które mogły skutkować wyrządzeniem szkody Skarbu Państwa na sumę łączną ponad 360 mln zł;



– śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji; CBA prowadzi 68 śledztw dotyczących prawie 200 adresów; zatrzymano odpowiedzialnych na przestępczy proceder, m. in. adwokatów i stołecznych urzędników; ustalenia śledczych z CBA wskazują, że zatrzymani urzędnicy warszawskiego ratusza systematycznie, przez lata, przyjmowali wysokie łapówki za pomoc w uzyskaniu decyzji dotyczących reprywatyzacji, zwrotów i odszkodowań;



– wykrycie gigantycznej afery korupcyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie; zatrzymano 26 osób;



– sprawa afery w SK Banku w Wołominie, gdzie udzielano kredytów, które nie zostały spłacone; wśród 77 zatrzymanych są byli członkowie zarządu i pracownicy banku oraz biznesmeni i przedstawiciele firm; straty banku oceniane są na ok. 2,7 mld zł brutto;



– walka z korupcją w Wojskowej Akademii Technicznej; sprawa dotyczy zarzutów wyłudzenia pieniędzy na szkodę WAT przez m.in. pozorne umowy z lat 2014-15;

– zatrzymania ws. korupcji w Grupie Azoty, korupcji w Elektrowni Szczecin oraz zatrzymanie byłego zarządu Zakładów Chemicznych Police SA;



– zatrzymania pięciu osób w związku z wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej spółce PKP S.A. poprzez zawarcie w 2016 r. niekorzystnej umowy na blisko 2 mln zł ws. profilaktyki co do zagrożeń terroryzmem w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży;



– zatrzymanie dwóch biznesmenów-obcokrajowców i polskiego przedsiębiorcy; powołując się na wpływy w sferach rządowych jednego z afrykańskich państw, chcieli oni doprowadzić do zawarcia kontraktu z polską spółką na dostawę maszyn rolniczych w zamian za 25 mln dolarów;



– przeszukania mieszkań posła Stanisława Gawłowskiego ws. podejrzenia przyjęcia łapówek o wartości co najmniej 200 tys. zł – gdy był wiceministrem środowiska w rządach w latach 2007-15; prokuratura chce uchylenia jego immunitetu;



– złożenie wniosku o uchylenie immunitetu senatora Macieja Grubskiego, któremu prokuratura chce postawić zarzuty ujawnienia informacji niejawnej i przyjęcia 90 tys. zł korzyści majątkowej;



Najważniejsze działania ABW to - według Żaryna - m.in.:



– walka z wyłudzeniami podatku VAT; w pierwszej połowie roku Agencja prowadziła ponad 130 postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw podatkowych; zatrzymano 154 osoby, a zarzuty przedstawiono łącznie 255 osobom; szacunkowe straty Skarbu Państwa w śledztwach, które prowadziła ABW wynoszą w sumie 3,3 mld zł;



– zatrzymania w związku z aferą melioracyjną; śledztwo ABW dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej, która zakłócała przebieg 105 postępowań przetargowych na sumę łączną ok. 600 mln zł; zarzuty usłyszało ponad 30 osób;

– zatrzymania w związku z działaniem na szkodę spółki KGHM Polska Miedź S.A; ABW skierowała do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa ws. nieprawidłowości przy zakupie przez KGHM kanadyjskiej spółki będącej właścicielem złóż metali w Chile; – zatrzymanie „terrorysty walczącego w ISIS”;



– obywatela Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej Kyuria A., mającego w Polsce status uchodźcy; z materiału ABW wynika, że przez dwa lata walczył on w szeregach Państwa Islamskiego w Syrii; w tym celu przekroczył nielegalnie granice Polski; trwa jego proces;



– zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni; od stycznia do października 2017 r. zespół CERT.GOV.PL łącznie zarejestrował 25 201 zgłoszenia, z których 5135 zakwalifikowano jako „faktyczne incydenty informatyczne”;



– wydalenie z Polski obywatela Federacji Rosyjskiej Dmitryia K., obywatela Federacji Rosyjskiej; z ustaleń ABW wynika, że mężczyzna prowadził działalność wymierzoną w polskie interesy, inicjował elementy wojny hybrydowej przeciwko Polsce, a także utrzymywał kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi;



– zatrzymanie Dawida D., podejrzanego o nawoływanie do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego; utrzymywał on kontakty z osobami zafascynowanymi radykalną odmianą islamu;



– rozbicie grupy przestępczej wyłudzającej nieruchomości na terenie Warszawy i okolic.

